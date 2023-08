21:50

Marta Clot ens ensenya a com comprar vi perquè sovint anem al supermercat, trobem moltes ampolles, unes de més econòmiques i unes altres de més cares, i no ens acabem de decidir si no tenim una lleugera idea de marques i tipus.

Necessites comprar el millor vi i et perds entre totes les varietats? T'expliquem tot el que cal saber, tipus de vi, criança, tipus de raïm, denominacions d'origen.

Comprar vins, igual que qualsevol altre article, requereix que com a consumidor tinguis en compte certs punts importants que et garanteixin la seva qualitat.

El primer que cal fer és consultar la informació que apareix a l'etiqueta del vi. Per això, cal que coneguis els elements que la componen: marca, percentatge d'alcohol, denominació d'origen...

És important saber que un vi no s'ha de prendre ni gaire fred, ni gaire calent. Si el vi que prenem està molt fred (2°C o 4°C) no podrem percebre les aromes i accentuarem els sabors àcids. D'altra banda, si prenem el vi calent (per sobre de 20°C) el que passarà és que percebrem molt més els alcohols i, a més, accentuarem els sabors dolços del vi. Apunta la temperatura ideal per a cada vi.

Quan prenem vi al dinar o al sopar el que volem és treure el millor de tots dos, però de vegades no ho aconseguim. Això és perquè no sabem triar el vi correcte per a cada àpat. L'ideal és que se'n potenciï el sabor i que per contra, no es tapin entre ells.

Després d'aquest curs express hem de saber que: hem d'evitar comprar vins a botigues amb excés de temperatura o que tinguin les ampolles exposades al sol. Si volem comprar un vi rosat, blanc jove o negre jove, hem de comprovar que no tingui més d'un any d'antiguitat. Els millors llocs per comprar vi: les botigues especialitzades i els cellers. Hem d'anar amb compte amb les ofertes de caixes d'ampolles. Hem d'assegurar-nos que disposem d'una nevera especial o un celler per guardar-lo. Recorda que un cop comprat el vi, rara és la vegada que la qualitat millora.