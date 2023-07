22:21

Apollo 13, VHS, Betamax, Elvis Presley, Tiburón, Franco¿ són alguns del noms que van marcar aquesta dècada. Ho recordem musicalment parlant amb Puy Ruiz de Alda, DJ Chica Barata.

Com a peces musicals característiques i populars de l'època, no podem oblidar el famós Imagine: una cançó que es va assignar a John Lenon com a autor, però que va resultar que no era d'ell. L'autoria d'aquesta cançó era d'una dona, i ho expliquem a l'Avui, Sol.

I Will Survive, Dancing Queen i Bohemian Rhapsody també van marcar la dècada dels setanta. Però, quins van ser els números un d'aquesta dècada? Los Diablos, Víctor Manuel i Nino Bravo són alguns dels artistes que van triomfar, però no els únics.

A més no només repassem èxits, sinó que també aprenem a diferenciar el gènere urban del reggaetón i del trap. Tres estils musicals que semblen els mateixos, però que tenen aspectes en concret que els caracteritzen per separat.

Tot això i més en aquesta secció d'Èxits on the road, amb DJ Barata.