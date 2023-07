Trucs per demanar vi en un restaurant

Avui a la secció 'Botellón Gourmet', la Marta Clot ens dóna consells per aprendre a veure vi.

Moltes vegades anem a un restaurant a dinar o a sopar i veiem la carta de vins, i els demanem en relació al preu i a allò que ens agrada. Però, estem en lo correcte?

La Marta Clot ens ensenya a demanar el vi idoni per cada situació. I, en què ens basem? Doncs en el tipus de dinar que demanem perquè la carn no exigeix el mateix vi que per exemple el peix, i també en relació a la seva qualitat.