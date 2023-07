13:21

Durants els mesos d'estiu és el periode de l'any que més persones viatgen a diferents indrets, però també són els mesos que més problemes aeris es generen, com ho és: l'overbooking, el retard d'un vol o la pèrdua de la maleta.

Durant els mesos d'estius, molta gent agafa vols amb diferents companyies aèries per viatjar a altres llocs d'Espanya, d'Europa o del món. Però aquesta gran quantitat de multitud de gent, també genera problemes aeris com overbookings, retrasos, pèrdues de maletes, entre altres. Però, què passa quan succeix algun fets d'aquets? Quin dret tenim si no podem viatjar en el nostre vol assignat perquè hi ha overbooking? Quin dret tenim si el nostre vol pateix un retard? I el dubte i temor de la gran part de viatgers: si la companyia aeria ens perd la maleta, què hem de fer i quin dret tenim?

Ens respon a tots aquests dubtes l'advocat d'ADVISORIA by Talenom, Jordi Palau.