22:29

L¿estiu és l¿època de l¿any en que més crims es produeixen, i ens parla de tots aquests assassinats Paz Velasco de la Fuente, jurista i criminòloga.

La realitat sempre supera la ficció. Tots reconeixem la pel·lícula i el llibre '50 ombres de Grey', és una ficció, però que recrea un cas reial. Un home va signar un contracte amb extremes clàusules a una jove que volia ser la seva esclava sexual. Aquesta dona la va trobar a internet el 1994. Parlem del cas de John Edward Robinson.



Com aquest cas trobem milers a internet. Un altre exemple va ser el cas de l'assassina de Badoo. Es feia dir 'Dulce Ángel', i amb fotos suggerents i missatges pujats de to, atreia homes perquè anessin a veure-la a Pedrola (Saragossa) a la recerca del sexe que els prometia. Després, Hedangelin Candy Arrieta, una veneçolana de trenta-quatre anys, els segrestava i els copejava brutalment per robar-los. Tenia l'ajuda del seu xicot, Mohammad Achraf, un marroquí de trenta-cinc anys i pare de tres fills.



Internet s'ha convertit en una eina més per fer mal, i avui centrem aquesta secció per parlar-hi, on també comentem el cas de Marta Calvo.