En esta nueva entrega, el tren radiofónico Atlantic Express, viajando en RNE Solo en Podcast, atraviesa las primeras cartografías y mapas de los españoles que ayudaron a fijar la geografía de un territorio que, siglos después, sería conocido como Estados Unidos de América. A comienzos del siglo XVI, los exploradores españoles indagaron en el sudoeste estadounidense, proyectando rutas y caminos en Texas, Arizona o Nuevo México. Cartógrafos pioneros, a la búsqueda de fortuna, formaban parte esencial de expediciones arrojadas, expediciones como la de Vázquez de Coronado o, décadas después, la de Juan de Oñate. Estos españoles fueron los primeros europeos en mapear tierras norteamericanas. El Museo Naval, el Archivo General de Indias y otros centros documentales de rango custodian alguna de estas primeras cartografías, como los mapas de Alzate o de Álvaro Mejía. Los mapas como herramientas de orientación, hoy convertidos en obras de arte. Además, en la locomotora del Atlantic nos acercamos hasta la biblioteca New Berry de Chicago, uno de estos centros que atesoran mapas pioneros y documentos de la época española. Allí nos atiende Will Halsen, responsable de los servicios del lector y conservador de la colección americana. Mr. Halsen explica que la New Berry tiene copias de los testimonios de los primeros exploradores españoles. Esta importante colección se ocupa de investigar desde Estados Unidos hasta la punta más sureña del continente americano.

Además, el profesor Juan Carlos Barrón, se sube al último vagón de este tren. Responsable del Centro de Investigación de América del Norte de la Universidad Nacional de México, el profesor Barrón ha editado el libro Encuentros y Desencuentros: Ensayos sobre la Cercana Lejanía con Estados Unidos (Instituto Benjamin Franklin, Alcalá de Henares), en el que indaga sobre la expansión del español en Estados Unidos, a través de comunidades virtuales e internet.