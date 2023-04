30:22

Arrancamos en Yemen. Cientos de personas asistían este jueves a un centro de reparto de ayuda en la capital, Saná, donde se ha producido una estampida. Las autoridades han informado de 78 fallecidos y cientos de heridos.

Nueve pescadores indonesios se han ahogado y otros once han sido rescatados tras pasar seis días sin comida ni agua en una isla yerma frente a la costa noroeste de Australia.

Doce personas han sido detenidas como responsables de un incendio en un hospital de Pekín en China en el que han fallecido cerca de treinta personas y ha dejado casi cuarenta heridos.

Diez militares iraníes han sido condenados a penas de hasta diez años de prisión por su implicación en el derribo de un avión de Ukraine International Airlines que fue atacado el 8 de enero de 2020, poco después de despegar de Teherán. Amnistía Internacional ha alertado este miércoles de que la educación de millones de iraníes se encuentra en peligro por los envenenamientos en centros educativos femeninos.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha indicado este miércoles que su departamento está en contacto con el Ministerio de Ciencia para poder determinar, primero, "cuál es la dimensión del problema" en relación a Arabia Saudí. Este país habría pagado a científicos españoles por figurar como trabajadores de sus universidades y de ese modo subir en los rankings educativos.

Israel ha vuelto a paralizarse este martes, 18 de abril, durante dos minutos, como señal de luto en recuerdo a los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto en el conocido como Día de la Memoria.

Serbia es un aliado tradicional de Rusia, pero la UE ha pedido que se moje si quiere entrar a formar parte de los 27. Desde el inicio de la guerra, el gobierno de Belgrado no ha condenado de forma explícita la invasión.

Acabamos con el tema "Tell Me More" del dúo musical TuralTuranX que representarán a Azerbaiyán en Eurovisión 2023.