Artesfera Per Amor a L'Hart, arte callejero y gratuito en L'Hospitalet 32:27 Entrevistamos a Josep Antoni Hernández Joselito, director del Festival de Artes de Calle Per amor a L´Hart que celebra su edición número XVIII en L´Hospitalet de Llobregat. El objetivo de este certamen organizado por Bipol.art es llevar la cultura a la calle, especialmente el circo y la danza. Todas las propuestas artísticas son gratuitas y cuentan con el apoyo del área de Educación Innovación y Cultura del Ayuntamiento de L´Hospitalet, del Distrito Cultural de la ciudad y la colaboración de la Oficina de Ayuda a las Iniciativas Culturales del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Más opciones

