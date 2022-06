Artesfera II edición de La Iberoamericana de Toro 31:18 Arranca la segunda edición del Festival Iberoamericana de Toro, que se celebra del 1 de julio hasta el 16 de octubre. Una muestra que inunda la ciudad zamorana con arte contemporáneo para poner en valor la visibilidad y la igualdad de las artistas iberoamericanas en la cultura y también supone un motor transformador del medio rural. 125 piezas de diferentes disciplinas como fotografía, pintura o escultura, de más de 35 creadoras de varios países como Portugal, Ecuador, España, Méjico o Perú como invitado especial. Nuevas sedes se suman a este festival de artes visuales, también contará con préstamos de diferentes museos nacionales, conferencias, performance y por primera vez, este año se incluye un Certamen de Cine Iberoamericano con mujeres cineastas peruanas. Hemos repasado todo lo que han preparado para esta completa edición con su comisario, Víctor del Campo. Más opciones

