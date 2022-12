27:43

Pasamos la tarde de Nochebuena con Miguel Ángel Cajigal, El Barroquista, autor del libro 'Otra historia del arte: No pasa nada si no te gustan Las meninas' (Plan B). En su libro y en la ardua labor de difusión que lleva a cabo en Twitter y medios de comunicación, Miguel Ángel Cajigal hace una lectura crítica de la historia del arte con una mirada impregnada de ese humor suyo tan gallego: las vidas de genios malditos como Goya y Beethoven -¿acaso no eran la misma persona?-, el canon o todo eso que la educación tradicional dice que tienes que saber a pies juntillas, y otros melones de una historia del arte que está más viva que nunca.