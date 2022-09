28:22

¿Conocéis la obra de Esteban Vicente? ¿Y el museo que lleva su nombre? Arte compacto se traslada a Segovia para visitar la exposición 'A la luz del jardín', comisariada por la directora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Ana Doldán de Cáceres. En ella dialogan, casi como si hubieran sido concebidas para estar juntas, las obras de Joaquín Sorolla y Esteban Vicente con un mismo hilo conductor: los jardines de ambos en sus respectivas casas de Madrid y Bridgehampton, en Long Island (Nueva York). 'A la luz del jardín' se puede visitar gratuitamente hasta el 2 de octubre y su exposición espejo en el Parrish Art Museum, 'Joaquin Sorolla and Esteban Vicente: In the Light of the Garden', hasta el 16 de octubre en Nueva York.