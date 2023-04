59:02

Reencarnaciones: Un siglo de música coral americana:

CROUCH: The light of common day (5.15). BARBER: Reincarnations, op. 16 (9.56). FORREST: Good night, dear heart (3.59). BRITT: As there are flowers (3.06). RUNESTAD: Fear not, dear friend (6.07). TICHELI: Earth song (3.42). LAURIDSEN: Mid-winter songs (20.18). Anna Fateeva (p.), Seraphic Fire. Dir.: P. Dupré Quigley.