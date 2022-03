59:35

Capítulo dedicado a composiciones corales basadas en el texto del Pater Noster

DESPREZ: Pater Noster, qui es in celis (8.35). Taverner Consort. Dir.: A. Parrott. GUERRERO: Pater Noster (5.02). Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XX. Dir.: J. Savall. LISZT: Pater Noster (4.10). Nikolaj Budzyn (org.), I Vocalisti. Dir.: H. J. Lustig. RHEINBERGER: 5 himnos op. 107: Pater Noster (3.11). Coro de Cámara de Saarbrucken. Dir.: G. Grun. VERDI: Pater Noster (5.49). Coro de Milán “Giuseppe Verdi”. Dir.: R. Gandolfi. TCHAIKOVSKY: 9 piezas sacras: Pater Noster (3.50). Coro de Cámara de Moscú. Dir.: Y. Ukhov. RACHMANINOV: Liturgia de San Juan Crisóstomo op. 31: Padre Nuestro (3.46). The Tallis Scholars. Dir.: P. Phillips. STRAVINSKY: Pater Noster (2.06). The Tallis Scholars. Dir.: P. Phillips. MADINA: Aita Gurea (3.13). Olatz Saitua (sop.), Sociedad Coral de Bilbao. Dir.: G. Sierra. DOMÍNGUEZ: Pater Noster (5.37). Coral Kantika. Dir.: B. Astúlez. SARASOLA: Pater Noster (3.18). Miguel Ángel Arqued (p.), Grupo vocal femenino Spargens sonum. VASKS: Pater Noster (6.40). Coro de la Radio de Letonia, Sinfonietta Riga. Dir.: S. Klava.