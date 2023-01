59:36

Capítulo dedicado a Finzi Singers, y su director, Paul Spicer:

FINZI: 3 shorts elegies, op. 5 (4.48). ELGAR: Two Part-songs, op. 71 (6.37). VAUGHAN WILLIAMS: Five english folk songs (15.22). HOWELLS: Two madrigals (7.54). BRITTEN: Sacred and profane, op. 91 (15.59). TIPPETT: Dance, Clarion air (4.28). Finzi Singers. Dir.: P. Spicer.