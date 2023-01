59:28

Capítulo dedicado al Coro de la Radio de Suecia:

MOZART: Requiem: Introito y Kyrie (6.54). Karita Mattila (sop.), Coro de la Radio de suecia, Orq. Fil. de Berlín. Dir.: C. Abbado. BERTONI: Beatus Vir (6.54). Coro de la Radio de Suecia, I Solisti Veneti. Dir.: C. Scimone. BRAHMS: Un réquiem alemán: Núm. 1 Selig sind, die da leid tragen (10.37). Coro de la Radio de Suecia, Orq. Sinf. de la Radio de Hesse. Dir.: P. Jarvi. PUCCINI: Tosca: Acto 1, Escena final (4.24). Bryn Terfel (bar.), Orq. Sinf. y Coro de la Radio de Suecia. Dir.: P. Daniel. RACHMANINOV: Vísperas, op. 37: Núm. 12 Gloria a dios en las alturas (6.34). Coro de la Radio de Suecia. Dir.: T. Kaljuste. STRAVINSKY: Sinfonía de los salmos: Mov. 3 Salmo 150, ALLELUIA, Laudate Dominum (11.16). Orq. Sinf. y Coro de la Radio de Suecia. Dir.: S. Ehrling. ANDERSSON: The Angel (7.30). Lisa Carlioth (sop.), Love Enstrom (ten.), Coro de la Radio de Suecia. Dir.: P. Dijkstra.