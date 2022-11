59:29

Capítulo dedicado al Coro de Cámara de Stuttgart y a su director, Frieder Bernius:

BACH: Pasión según San Mateo: Kommt, ihr Töchter, helft mir Klagen (7.42). Coro de Cámara de Stuttgart, Orq. Barroca de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. HOMILLIUS: Herr, lehre uns bedenken (4.25). Coro de Cámara de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. SPOHR: Unenlicher! Gott, unser Herr! (5.46). Coro de Cámara de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. CHERUBINI: Requiem en do menor: Agnus Dei (5.47). Coro de Cámara de Stuttgart, Capilla de la Corte de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. MENDELSSOHN: Jauchzet dem Herrn, alle Welt (4.33). Coro de Cámara de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. NICOLAI: Herr, auf dich traue Ich (9.33). Coro de Cámara de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. MAHLER/GOTTWALD: Ich bin der Welt abhanden gekommen (7.29). Coro de Cámara de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. HANDEL: Worthy is the Lamb, amen (6.52). Coro de Cámara de Stuttgart, Orq. Barroca de Stuttgart. Dir.: F. Bernius.