59:50

El compositor Juan Vásquez y el grupo vocal Vandalia serán hoy nuestros protagonistas.

VÁSQUEZ: Zagaleja de lo verde (1.39). Puse mis amores (1.48). Si el pastorcico es nuevo (2.21). Si no os uviera mirado (2.45). Ay, ay, que ravio y muero (1.35). Covarde caballero (1.51). ¿Qué sentís, coraçón mío? (2.09). Duélete de mí, señora (2.44). Buscad buen amor (1.16). ¡Ay, que no oso mirar! (1.48). ¡O dulce contemplación! (4.06). Soledad tengo de ti (2.14). ¡A, hermosa, abrime, cara de rosa! (1.43). Vos me mataste (1.29). La Mi sola laureola (1.57). ¿De dónde venís, amores? (1.30). Con qué la lavaré (3.33). De los álamos (2.06). Lindos ojos aveys, señora (2.03). Morenica, dame un beso (1.26). Quien amores tiene (2.15). En la fuente del rosel (0.57). O más dura que mármol a mis quexas (2.40). VANDALIA.