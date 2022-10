Armonías vocales

59:25

Programa dedicado a Collegium Vocale Gent y su director, Philippe Herreweghe:

VICTORIA: Officium Defunctorum: Introitus (5.04). MONTEVERDI: Io mi son giovinetta (2.33). PURCELL: Blow up the trumpet in Sion (6.38). BACH: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: núm. 1 (5.03). BACH: Firchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228 (8.05). MOZART: Kyrie en re menor, K. 341 (6.24). BRUCKNER: Misa núm. 2 en mi menor: Kyrie (5.37). BRAHMS: Begräbnisgesang für gemischten Chor und Blasinstrumente, op. 13 (7.19). DVORAK: Stabat Mater: Tui nati vulnerati (4.46). Collegium Vocale de Gante. Dir.: P. Herreweghe.

armoniasvocales@rtve.es