Armonías vocales

En este primer capítulo de la temporada mostraremos diferentes tendencias que se están dando actualmente en la composición coral:

TICHELI: La canción de la tierra (4.18) Voces8. GIMON: Elements: Fire (5.36). UNT University Singers. RIMMER: In the shining blackness (5.36). Voces8. RUNESTAD: Alleluia (3.37). Kantorei. Dir.: J. Rinsema. OLLÉN: Trilo (5.22). Sofia Vokalensemble. Dir.: B. Ollén. PÄRT: Morning Star (3.18). Ars Nova Copenhagen. Dir.: P. Hillier. ESSENVALDS: Northern Lights (5.45). Coro Estatal de Letonia. Dir.: M. Sirmais. ARNESEN: Even when He is silent (6.20). Kantorei. Dir.: J. Rinsema. LEEK: Kungala (3.56). The Australian Voices. Dir.: S. Leek. HUMET: Llum: Al·leluia (4.38). Coro de la Radio de Letonia. Dir.: S. Klava. AZURZA: Oihu hau (6.38). Vocal Miscelánea. Dir.: L. Echaniz.