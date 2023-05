59:34

Charlamos con la violonchelista Mar Bonet, academista en la Filarmónica de Rotterdam, a quien escuchamos interpretar la Sonata para violonchelo solo Op 8 de Kodaly. Con las pianistas Irene Cantos y Noemí Teruel conocemos las últimas novedades del sello Novus: "Three Passions" y "From Lepzig to Madrid".