Las disonancias, las estructuras inesperadas alimentan este #Amordiscos en estos días que preparamos nuestro paso del verano al otoño. Canciones estrenadas este año por músicos aventureros que se sitúan en tierra de nadie, que huyen de los límites estilísticos.





Swing (In a dream) - SQUID

Make way - PROTOMARTYR

John Ashbery takes a walk - SQÜRL, CHARLOTTE GAINSBOURG

Ave in reversa - LORELLE MEETS THE OBSOLETE

I play my bass loud - GINA BIRCH

The answer is yes - HALF JAPANESE

Hypnose en bas de gamme - PASCAL COMELADE, THE LIMIÑANAS, XARIM ARESTÉ

Planet you - SNAPPED ANKLES

Slitghtly shaking cells - POZI

Love letters to plants - KING TUFF

Fairlies - GRIAN CHATTEN

Goon - THEE OH SEES, OSEES

Hira tensu tenrruá - CRUDO PIMENTO

Isadora - THURSTON MOORE