Os Mutantes, con Sérgio Dias Baptista al frente, tocan este mes de junio en el Azkena Rock Festival en Vitoria. En #Amordiscos mordemos el anzuelo y saboreamos este caramelo lisérgico repasando su discografía y sus raíces tropicalistas.





Miserere nobis - GILBERTO GIL (Tropicália Ou Panis et circensis)

Panis et circensis - OS MUTANTES (Os Mutantes)

A minha menina - OS MUTANTES (Os Mutantes)

Bat Macumba - OS MUTANTES (Os Mutantes)

Baby - OS MUTANTES (Os Mutantes)

Fuga nº II - OS MUTANTES (Mutantes)

Ando meio desligado - OS MUTANTES (A divina comédia ou ando meio desligado)

Ave, Lúcifer - OS MUTANTES (A divina comédia ou ando meio desligado)

Top top - OS MUTANTES (Jardim Elétrico)

Balada do louco - OS MUTANTES ( Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets)

Tecnicolor - OS MUTANTES (Jardim Eletrico)

Tudo Foi Feito Pelo Sol - OS MUTANTES (Tudo Foi Feito Pelo Sol)