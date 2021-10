57:39

Un clamor repleto de sonidos negros invade este #Amordiscos. Una marea de fondo arrodillada pidiendo piedad, clemencia, mercy…





Mercy, mercy, mercy - CANNONBALL ADDERLEY

Somebody have mercy - SAM COOKE

Love have mercy - OTIS REDDING

Please have mercy on me - LITTLE RICHARD

Sinner's Prayer - RAY CHARLES

I got the will - ETTA JAMES

Mercy, mercy - WILSON PICKETT

Oh, pretty woman - ROY ORBISON

Mercy, mercy, mercy - THE EVERLY BROTHERS

No mercy - NILS LOFGREN

No mercy - THE STRANGLERS

I’m losing more than I’ll ever have - PRIMAL SCREAM

Angel of mercy - DIRE STRAITS

Sisters of mercy - LEONARD COHEN