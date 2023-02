57:37

Nos lanzamos con un #Amordiscos fraternal, vamos a escuchar a nuestros músicos en familia, creando y tocando con hermanos, padres, primos y vecinos que se arriman.





Love you - THE FREE DESIGN

In my room - THE BEACH BOYS

The rain, the park and other things - THE COWSILLS

I think I love you - THE PARTRIDGE FAMILY

Down by the lazy river - THE OSMONDS

Medley: I want you back/ABC/The love you save - THE JACKSON 5

Iko Iko - THE DIXIE CUPS

Sophisticated boom boom - THE SHANGRI-LAS

Silhouettes - THE RONETTES

For what it’s worth - THE STAPLE SINGERS

Love the one you’re with - THE ISLEY BROTHERS

Farther on - THE CARTER FAMILY

Closing Medley ‘At San Quentin’ - Johnny Cash, The Carter Family, The Statler Brothers y Carl Perkins

Hawaiian war chant - THE KING SISTERS

Hammond song - THE ROCHES

Going up the country - KITTI, DAISY & LEWIS