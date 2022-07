46:41

Sesión de verano en #Amordiscos en la que la química juega un papel fundamental. Los catalizadores son dos voces, femenina y masculina que dialogan y armonizan dando forma a auténticas maravillas fechadas en los 50 y 60.





Let the good times roll - SHIRLEY & LEE

Love is strange - MICKEY & SYLVIA

Mockingbird - INEZ & CHARLIE FOXX

It’s gonna work out fine - IKE & TINA TURNER

Think twice - LAVERN BAKER, JACKIE WILSON

Don’t mess up a good thing - FONTELLA BASS, BOBBY MCCLURE

If I can’t have you - ETTA JAMES, HARVEY FUQUA

Your precious love - MARVIN GAYE, TAMMI TERRELL

Ooh Carla, Ooh Otis - OTIS REDDING, CARLA THOMAS

Stars fell on Alabama - ELLA FITZGERALD, LOUIS ARMSTRONG

Baby it’s cold outside - RAY CHARLES, BETTI CARTER

Ooh baby baby (Live) - ARETHA FRANKLIN, SMOKEY ROBINSON

Baby (You’ve got what it takes) - DINAH WASHINGTON, BROOK BENTON

Something you got - CHUCK JACKSON, MAXINE BROWN