50:41

Las preciosas canciones de Margo Guryan suenan en este Amordiscos recorriendo sus enamoramientos, la clásica, el jazz y el pop soleado. Escuchamos su dulce y melancólica voz y la de Harry Belafonte, Spanky & Our Gang, Marie Laforêt o Saint Etienne.





Variation 7 Boogie Woogie - MARGO GURYAN

Sun - MARGO GURYAN

16 words - MARGO GURYAN

Think of rain - MARGO GURYAN

Moon ride - CHRIS CONNOR

I’m on my way to saturday - HARRY BELAFONTE

Sunday mornin’ - SPANKY & OUR GANG

Et si je t’aime - MARIE LAFORÊT

The hum - MARGO GURYAN

Someone i know - MARGO GURYAN

Thoughts - MARGO GURYAN

Love - MARGO GURYAN

Come to me slowly - JULIE LONDON

I don’t intend to spend christmas with you - SAINT ETIENNE

Shine - LINUS OF HOLLYWOOD

Variation 13 - Melody - MARGO GURYAN

What can i give you - MARGO GURYAN