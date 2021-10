00:07

En #Amordiscos hoy los libros serán nuestros escondites favoritos. La Feria de Libro de Madrid inspira también a Radio 3 Extra y nos anima a rebuscar entre suculentas delicias en forma de canciones.





Wrapped up in books - BELLE & SEBASTIAN

When i write the book - NICK LOWE, ROCKPILE

I’m writing a novel - FATHER JOHN MISTY

Library girl - SQUEEZE

The empty page - SONIC YOUTH

The book of love - THE MAGNETIC FIELDS

Cemetry gates - THE SMITHS

Love is here to stay - LOU REED

Graham Greene - JOHN CALE

Bukowski - MODEST HOUSE

Killing an arab - THE CURE

Baudelaire - SERGE GAINSBOURG

Rayuela - GOTAN PROJECT

Ciudad sin sueño - ENRIQUE MORENTE Y LAGARTIJA NICK

Viejo mundo (Bulerías) - CAMARÓN DE LA ISLA