La armónica resuena en este #Amordiscos en multitud de formas y colores, desde la fiebre de los años 40, pasando por el blues o el jazz con virtuosos como Larry Adler o Toots Thielmans, con frikadas varias y debilidades.





The man with the harmonica - ENNIO MORRICONE

Lay that pistol down, babe! - TRIO HILL BILLY’S

Jamaican rhumba - BORRAH MINNEVITCH AND HIS HARMONICA RASCALS

Heartbreaker - THE ANDREW SISTERS, THE HARMONICA GENTLEMEN

Peg O’my heart - JERRY MURAD’S HARMONICATS

Le grisbi - LARRY ADLER

Theme from ‘Midnight cowboy’ - TOOTS THIELMANS

Cha cha cha in blue - JUNIOR WELLS

Whoopin’ the blues - SONNY TERRY

I’m your bread maker baby - SLIM HARPO

Trying to get back on my feet - SONNY BOY WILLIAMSON II

On the road again - CANNED HEAT

Parchman farm - JOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS

Train time - CREAM

Gasoline on the fire - DEADBEATZ

Theme from Daddy Long Legs - DADDY LONG LEGS

Les feuilles mortes (Autumn leaves) - ANTONIO SERRANO, TOOTS THIELMANS