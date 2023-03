50:59

En #Amordiscos nos sumergimos en fragancias asiáticas, en sonidos que beben de la psicodelia, del garage, del surf y el rock sesentero elaborado con especias aromáticas autóctonas de Indonesia, Japón y otros exóticos y lejanos destinos.

Tak Bernada - FLEUR!

Bandung selatan - DARA PUSPITA

Pantai Pataya - DARA PUSPITA

Mukwai Hula - THE TIELMAN BROTHERS

Yanti - YANTI BERSAUDARA

Ganroku Hanami odori - TAKESHI TERAUCHI, THE BUNNYS

Hey! Chance - THE BUNNYS

Boom! Boom! Boom! - THE SPIDERS

I love you every day Sandy - THE CARNABEATS

Hey Bo Diddley - THE PEBBLES

Don’t break my heart - Thee 50’s high teens

Woo hoo - THE 5.6.7.8’s

Ding dong - SURAPON

Sugar town - LARA & THE TRAILERS

Than tuong - PHUONG TAM

The nostalgic song - LILY CHAO