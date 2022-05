30:55

Abordamos con nuestro compañero Martín Llade, director del programa de Radio Clásica Sinfonía de la mañana, la ópera radiofónica, un género nacido casi a la par que la radio y creada específicamente para su transmisión radiofónica. Este tipo de óperas eran más cortas en duración que las teatrales y su argumento era mucho más sencillo. La ópera de radio ha dado títulos tan importantes como Il prigionero, de Luigi Dallapiccola o The old maid and the thief, de Gian Carlo Menotti, y compositores como el italiano Nino Rotta, famoso por sus bandas sonoras para películas.

Notas de audio de los oyentes de Radio Exterior de España.

Efemérides: 24/05/1844: Morse envía su primer mensaje. 24/05/1962: nace el Instituto Cubano de RTV. 25/05/2001: finalizan las emisiones de Radio Liberty en Pals (Girona). 26/05/1906: puesta en marcha del Giro Postal Internacional. 27/05/1965: Creación de la Orquesta Sinfónica de RTVE.