Con una trayectoria en el primer caso de más de dos décadas en la industria musical y de un lustro en el caso del segundo, ambos sellos discográficos tienen en común el saber hacer, el buen gusto, diríamos que exquisito, y la pasión por la música de origen jamaicano. Liquidator, nave comandada por Toni Face, tiene su sede en Madrid pero edita referencias de todo el mundo. Disfrutamos, pues, de algunos de sus últimos lanzamientos (Keith & Tex, Roy Ellis, Mango Wood) y de una primicia en exclusiva: lo nuevo de The Mighty Megatons, tras tres años de espera. En cuanto a Cool Up Records, con sede en Sevilla, conocemos su primer One Riddim EP (Yard On Fyah) y el avance del próximo largo de Payoh Soul Rebel. Todo oro musical.