05:04

Kyle Massey es un actor de Atlanta, Georgia, últimamente envuelto en unas acusaciones muy feas, pero que conseguiría tener cierta relevancia a través de sus papeles en las serie de Disney Channel "Thats so raven" y "Cory in the house". Esta última sería una serie Spin Off de la anterior y desempeñaría el papel principal, el de Cory Baxter.