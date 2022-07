57:02

La pandemia les ha tocado muy de cerca, pero los Travelling' Brothers han logrado superarse y emerger con el carácter habitual optimista y enérgico en su décimo álbum "Coming Home". Una vez más, han dado un paso más allá y afrontan otros sub-estilos como en "Someone to Love" donde abordan el ragtime o el earlyjazz. No se trata de un disco de terapia sino de regresar a la rutina de componer y grabar canciones en las que como siempre cantan a la esperanza, al amor, a la búsqueda de un lugar mejor, a la gente que quieren. Disco grabado en los estudios de Mikel Azpiroz, el teclista y sexto miembro de esta big-band que, aunque no ha podido estar en nuestro estudio, ha intervenido telefónicamente para demostrar la complicidad que hay con esta banda en la que comenzó hace ocho años. El segundo tema que tocan y que da título a este trabajo, es el más emotivo y está dedicado a la gente que han perdido en estos años difíciles. Más de 18 llevan en la carretera y no hubiera sido posible sin esos locales que les apoyaron desde sus inicios como el Kafe Antzokia de Bilbao y gracias a Gotzon Uribe. Y tampoco hubiera sido posible sin sus fans (parejas ) que se han reunido para resumir cómo han sido estas casi dos décadas de rock. Y otro regalo de su trayectoria son las colaboraciones que han hecho con artistas como Jabier Muguruza, en conciertos tan especiales en la sala BBK en 2019. Su mensaje les emociona tanto como el de las nuevas generaciones de lo Travellin (hijos) y que son la causa de que sean "los campeones del mundo en ganas e ilusión"