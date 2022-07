55:30

En Galicia la cultura tradicional está muy arraigada al rural. Este es el punto de partida por el que el cantautor Antonio Luz ha decidido con "Paraíso Das Airas", su segundo disco, mirar a sus raíces y viajar hasta Galicia y más concretamente a su pueblo "Nocelo da Pena". Cuna de artistas como el pintor y poeta Xose Luis Otero que destaca las virtudes de su amigo Tito, como le llaman los amigos. En este segundo trabajo escuchamos temas que van desde los más costumbristas como "O Baile das Meigas" o "Do Rural", a los ritmos urbanos con toques de electrónica en "Non me Toques o Xe", en el que Antonio hace una defensa encendida de la lengua gallega desde la ironía. De su primer disco "28 besos" interpreta "Quimera", producido por David Santisteban y que nos muestra la faceta más flamenca de este compositor gallego. Gracias a su pasión por la guitarra flamenca, ha forjado una gran amistad con la familia Conde, como nos relata el afamado guitarrero Felipe Conde. Así, de manera improvisada, nos regala un "Fandango Gallego". Y precisamente, si alguien entiende de fusión de géneros, es Pitingo, que le envía desde Latinoamérica su apoyo y cariño. Un reconocimiento que también recibe desde las aulas gallegas, donde ha llevado sus canciones a los más pequeños. Y se despide tocando "Soidade", un tema en el que Antonio vuelve a recurrir a su hijo como protagonista del videoclip, como hizo en "Ángeles sin Alas".