La multi- galardonada compositora y saxofonista madrileña afincada en Nueva York, Berta Moreno, nos visita para hablarnos del viaje más importante de su carrera. Con su nuevo disco+ Tumaini ( "esperanza" en suajili) nos lleva a disfrutar de los paisajes de la sabana africana y sus puestas de sol hasta Kawangware, el barrio marginal de Kenia. Allí viajó en 2016 como músico voluntario y compartió vivencias con los niños del centro social "Little Ray of Hope", coordinado por Evelyn Waneloba. Allí su proyecto de jazz y soul se hizo más africano o mejor dicho Afro Jazz Soul Project. "The Beauty of Slum", es el primer tema que interpreta en nuestro escenario junto a Deborah Ayo- voz, Jorge Castañeda- teclado, Maksim Perepelica- bajo eléctrico- y Miguel Benito- batería, y muestra el contraste entre la pobreza y la miseria y la belleza humana. Le siguen "Mandhari" y "Dance". Temas que en el disco interpreta vocalmente Alana Sinkey. Miguel A. Hoyos nos dibuja una postal sonora de su biografía. Una carrera en la que han tenido especial protagonismo, David Sancho pianista y amigo adolescencia, Pilar Ariño su profesora de lenguaje musical que siempre creyó en ella. Y Miguel Ángel Sutil, director de la revista "Enlace Funk" que nos cuenta su curioso encuentro con Berta en un avión y que demuestra que la música te puede salvar la vida.