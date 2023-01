A media mañana

52:50

Los secretos de los agentes de los servicios de inteligencia al descubierto con Eduardo Martín de Pozuelo, periodista de investigación que participa esta tarde en un evento titulado "Espías en la niebla". ¿Alguna vez has hecho algo altruista y no se lo has contado a nadie?: es una de las muchas preguntas de la sección de filosofía de Daniel Rosende. El pueblo del concurso de Ramón Arangüena tiene en su nombre una misma vocal repetida en sus tres sílabas, y además dispone de guardería municipal. Dani Niño se ha venido arriba con su concurso "Dime qué música escuchas y te diré a quién votas" esta vez para dos concursantes y con mejoras en el formato.