01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “El tiempo lo cura todo”. Hay canciones con las que nos reconciliamos después de los años, y que en realidad nunca nos gustaron hasta ahora. Pasa al revés, que canciones que siempre nos gustaron, ahora nos parecen un poco flojas o carentes de sentido. Hoy, estableceremos paralelismos entre canciones y personas. Entre nuestros invitados e invitadas: The Five Americans, Talking Heads, Nas, The National, The Who, Atzur, Cleo Sol, Bombino, Fat Freddy's Drop, Lou Reed, Corinne Bailey Rae.