Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “Sintonizar con los sonidos de la calle”. En más de una ocasión nos hemos nutrido de melodías y canciones urbanas, es decir, melodías de la banda sonora de nuestra vida cotidiana. “El hilo musical de un supermercado, la música de un ascensor, la canción de espera de una llamada telefónica”. Entre nuestros invitados/as: Jerry Paper, King Hannah, Capinera, Joan As Police Woman, The Harlem Gospel Travelers, Pure Colors, The Jazz Butcher, New York Community Choir, Falle Nioke, The Lazy Eyes, Pirogue, The Jon Cowherd Trio.