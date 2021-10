01:00:05

Patinadores, patinadoras. Tenemos un sentido del oído selectivo y muy complejo. En determinadas ocasiones escucha lo que le apetece, y en otras, hace oídos sordos a lo que no conviene ser escuchado.

Nuestros invitados/as a los que hoy prestaremos atención: Benjamin Biolay, Pixey, Cuña Hector Rivera Patines, Balthazar, The Avalanches/Kurt Vile,Everything but the Girl, John Carroll Kirby, Guess What, Binki, Bobby