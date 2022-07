59:49

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa, que hemos arropado bajo el título de: “La seducción de lo anticuado”. Hay canciones que pasan de moda, pues por su sonido, su timbre, su estilo musical no sigue el ritmo de las pautas marcadas por el gran consumo. Tendrán que pasar unos años, incluso, unas décadas para que esas canciones renazcan y ocupen el lugar que las corresponde: Daniele Baldelli, Linear John, Ricardo Marrero & The Group, Gyedu-Blay Ambolley, The Supremes, Tyna Onwudiwe, The Streets, Rebles, Revers Gagnant, Eboni Band, Prins Thomas.