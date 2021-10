01:00:07

Patinadores, patinadoras. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “La revolución de los paseantes”. Hablaremos placer de pasear, de salir a la calle, sin rumbo fijo, sin necesidades. Simplemente pasear, por el placer de pasear. Entre los invitados que nunca pretenderán ser unos paseantes incómodos, tendremos a: Harvio, Prince, Ghouljaboy feat. Depresión Sonora, Amyl and The Sniffers, Donald Byrd, Stef Chura/Esther Rose, The Lounge Lizards, Cómo Vivir En El Campo, Snoop Dogg/Charlie Wilson/Justin Timberlake, Christine and the Queens, Ray Parker Jr./Raydio, Rigoberta Bandini, The Bees.