01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Respuesta sensorial meridiana y autónoma. ASMR es el acrónimo de: “Autonomus Sensory Meridian Response”, es decir “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma”. Un concepto muy sesudo del que hoy nos quedaremos con su mínima expresión de “susurro”, volumen mínimo, y todo tipo de sensaciones sonoras a lo bajini. Entre vuestros invitadoa/as: Barry Can’t Swim, Little Simz, Barbosa, David Walters, Aura, Little Simz, H. Hawkline, Zhané, Louis Cole, Lena Platonos, Albin De La Simone, The Ramona Flowers, Little Simz.