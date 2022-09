Quién mucho abarca, no está quieto

01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “Quién mucho abarca, no está quieto”. Siempre he mantenido que en la música como en otras muchas disciplinas, el estar especializado en un género musical, o una época en concreto, es mucho más respetado que abarcar mucho, y tener un espectro musical amplio que camina por diferentes lugares. Entre nuestros invitados/as: Matt Berry, Mario Allison y Su Combo, Penza Penza, Dry Cleaning, Kennebec, Piero Umiliani, James Righton, Sababa 5, Working Men's Club, Camilla George, Pau Vallvé, The Pyramids.