58:58

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “El perfume del afecto”. Nadie pone en duda que un buen perfume, un buen olor, una agradable fragancia, estimula desde nuestras feromonas a nuestros estados de ánimo. Hoy convertiremos el universo de las fragancias en canciones afectuosas, y afables, en las interpretaciones de: The Spinners, Paolo Ormi e la sua orchestra, Frankie Valli And The Four Seasons, Robocobra Quartet, Typesun, Kornél Kovács, Los Corraleros De Majagual, Ernest Ranglin, The Edgar Broughton Band, Shanice, A Taste Of Honey, Eddie Kendricks.