01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy hemos titulado el programa: “Pequeñas esencias, en frascos grandes”, cuando todo el mundo sabe, que las grandes esencias se guardan en frascos pequeños. Aunque en este programa con patines cuesta abajo y sin frenos, somos de la teoría, de: “ande o no ande caballo, grande”. Entre nuestros invitados/as: De La Soul, The Wallflowers, Reuben Vaun Smith, Munir Khauli, Jaguar, Clay and Friends, Karl Denson's Tiny Universe, Lewis Taylor, Pulp, Uffe.