01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa titulado: “Pendiente de reencarnación”. Hemos decidido que vamos a dejar “géneros y estilos musicales”, de los que no tenemos mucha noción, para nuestra próxima reencarnación. Géneros que estoy seguro captarán toda nuestra atención, y en los que de momento, no hemos podido profundizar. Entre nuestros invitados/as: Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Balthazar, The Notwist, The Edgar Broughton Band, Blur, Universal Togetherness Band, Sessa, Interpol, Flight Facilities, The Clockworks, Chico Blanco, Joakim Skogsberg.