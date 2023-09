01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Peligroso comportamiento musical”. Se habla mucho de los excesos de los músicos de la década de los sesenta o setenta. Hoy ponemos el punto de mira en esos compositores del siglo XIX, que en realidad son los verdaderos pioneros de eso llamado: sexo drogas & rock’n’roll. Entre nuestros invitados/as: The Coral, Sampha, Electronic, Yalla Miku, Quantic, Romy, The Truth, Life Without Buildings, Men Without Hats, James Blake, Belako, Leon Thomas.