A lo loco y con patines

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Un océano musical infinito”. Es prácticamente imposible abarcar o pellizcar parte de lo que uno se puede encontrar cada día, en el terreno musical. Un océano inmenso de canciones, artistas, novedades y nuevos descubrimientos, que no llevan a un universo inalcanzable. Entre nuestros invitados/as: Burt Bacharach, Gabriels, Enzo Carella, Young-Holt Unlimited, Insólito UniVerso, Lorraine Johnson, The Soulmates, John Ondolo, Kyoto Jazz Massive, The Durutti Column, Fleur East, Bobby Thurston.