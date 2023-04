A lo loco y con patines

01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: "La música es también un lugar". Título inspirado en un libro: "Barrio Venecia" (Lengua de trapo 2023), escrito por el filósofo: Alberto Santamaría. Un libro que habla de la vida en un barrio obrero en su adolescencia. Una especie de narración de la "resistencia heroica de la clase obrera", que muestra la agitación social y humana, que vivía el barrio en la década de los años 80 y 90. Entre nuestros invitados/as: The Honey Drippers, Duo Dinamico, Grant Green, Jimetta Rose, Lafayette Afro Rock Band, The Isley Brothers, Jimi Polo, Wilson Pickett, Mary Mundy, L.T.D.