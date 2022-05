01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy hemos titulado el programa: “Música que nos queda grande”.

Una canción, puede superar nuestros conocimientos: armónicos, tímbricos, tonales, modales, de construcción, de dinámica… y nosotros pensar que simplemente, no nos atrae. Cuando en realidad quizá no estamos preparados para ella, y simplemente necesitamos más tiempo para asimilarla: Labi Siffre, The UMC's, The Ex, Yunè Pinku, Magia Bruta, Suzanne Ciani, Bob Marley & The Wailers, Kae Tempest, Quarteto Em Cy, Patti Drew, Soulive, Blue Mitchell.